2024 Trabzon Üniversitesi Tarih Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 112190193

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Trabzon Üniversitesi Tarih bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Trabzon ilinde bulunan Trabzon Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Tarih Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Trabzon Üniversitesi Tarih Bölümü tercih kod numarası 112190193 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Trabzon Üniversitesi Tarih Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Trabzon Üniversitesi Tarih Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Trabzon Üniversitesi Tarih Bölümü , İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Trabzon ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tarih Bölümü kontenjanı 40+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Tarih Bölümüne 42 kişi yerleşmiştir.

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Trabzon Üniversitesi Tarih Bölümü Taban Puanı: 272,38394

Trabzon Üniversitesi Tarih Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 42

Trabzon Üniversitesi Tarih Bölümü Başarı Sıralaması: 578.588

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 112190193

ÜNİVERSİTE: Trabzon Üniversitesi

FAKÜLTE: İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

ŞEHİR: Trabzon

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 272,38394

Başarı Sıralaması: 578.588

Kontenjan 2023 – 2024 : 40+1+0+1+0

Yerleşen 2023 – 2024: 42

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2022: ---

Yerleşen 2022: ---

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

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Başarı Sıralaması : ---

Kontenjan 2021 : ---

Yerleşen 2021 : ---

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2020 : ---

Yerleşen 2020 : ---

Trabzon Üniversitesi Tarih Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Trabzon Üniversitesi Tarih Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.