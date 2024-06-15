2024 Trabzon Üniversitesi İlahiyat (M.T.O.K.) Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 112190120

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Trabzon Üniversitesi İlahiyat (M.T.O.K.) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Trabzon ilinde bulunan Trabzon Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlahiyat (M.T.O.K.) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Trabzon Üniversitesi İlahiyat (M.T.O.K.) Bölümü tercih kod numarası 112190120 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Trabzon Üniversitesi İlahiyat (M.T.O.K.) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Trabzon Üniversitesi İlahiyat (M.T.O.K.) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Trabzon Üniversitesi İlahiyat (M.T.O.K.) Bölümü , İlahiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Trabzon ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İlahiyat (M.T.O.K.) Bölümü kontenjanı 17+0+0+1+0 kişidir. 2023 yılında İlahiyat (M.T.O.K.) Bölümüne 18 kişi yerleşmiştir.

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Trabzon Üniversitesi İlahiyat (M.T.O.K.) Bölümü Taban Puanı: 282,77629

Trabzon Üniversitesi İlahiyat (M.T.O.K.) Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 18

Trabzon Üniversitesi İlahiyat (M.T.O.K.) Bölümü Başarı Sıralaması: 483.923

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 112190120

ÜNİVERSİTE: Trabzon Üniversitesi

FAKÜLTE: İlahiyat Fakültesi

ŞEHİR: Trabzon

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 282,77629

Başarı Sıralaması: 483.923

Kontenjan 2023 – 2024 : 17+0+0+1+0

Yerleşen 2023 – 2024: 18

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 276,98264

Başarı Sıralaması: 518.892

Kontenjan 2022: 17+0

Yerleşen 2022: 17

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 218,67579

Başarı Sıralaması : 549.868

Kontenjan 2021 : 17+0

Yerleşen 2021 : 17

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2020 : ---

Yerleşen 2020 : ---

Trabzon Üniversitesi İlahiyat (M.T.O.K.) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Trabzon Üniversitesi İlahiyat (M.T.O.K.) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.