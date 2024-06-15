2024 Trabzon Üniversitesi İlahiyat (M.T.O.K.) Bölümü İÖ-Ücretli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 112190121

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Trabzon Üniversitesi İlahiyat (M.T.O.K.) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Trabzon ilinde bulunan Trabzon Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlahiyat (M.T.O.K.) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Trabzon Üniversitesi İlahiyat (M.T.O.K.) Bölümü tercih kod numarası 112190121 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Trabzon Üniversitesi İlahiyat (M.T.O.K.) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Trabzon Üniversitesi İlahiyat (M.T.O.K.) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Trabzon Üniversitesi İlahiyat (M.T.O.K.) Bölümü , İlahiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Trabzon ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İlahiyat (M.T.O.K.) Bölümü kontenjanı 10+0+0+1+0 kişidir. 2023 yılında İlahiyat (M.T.O.K.) Bölümüne 11 kişi yerleşmiştir.

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Trabzon Üniversitesi İlahiyat (M.T.O.K.) Bölümü Taban Puanı: 280,03918

Trabzon Üniversitesi İlahiyat (M.T.O.K.) Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 11

Trabzon Üniversitesi İlahiyat (M.T.O.K.) Bölümü Başarı Sıralaması: 507.992

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 112190121

ÜNİVERSİTE: Trabzon Üniversitesi

FAKÜLTE: İlahiyat Fakültesi

ŞEHİR: Trabzon

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci

Taban Puan: 280,03918

Başarı Sıralaması: 507.992

Kontenjan 2023 – 2024 : 10+0+0+1+0

Yerleşen 2023 – 2024: 11

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 269,09478

Başarı Sıralaması: 616.007

Kontenjan 2022: 10+0

Yerleşen 2022: 10

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 227,90581

Başarı Sıralaması : 512.161

Kontenjan 2021 : 10+0

Yerleşen 2021 : 10

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2020 : ---

Yerleşen 2020 : ---

Trabzon Üniversitesi İlahiyat (M.T.O.K.) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Trabzon Üniversitesi İlahiyat (M.T.O.K.) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.