2024 Trabzon Üniversitesi İlahiyat Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 112110838

Trabzon Üniversitesi İlahiyat Bölümü Ücretsiz (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Trabzon ilimizde yer alan Trabzon Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Trabzon Üniversitesi İlahiyat Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 112110838

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Trabzon Üniversitesi İlahiyat  bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Trabzon  ilinde bulunan Trabzon Üniversitesi   İlahiyat Fakültesi   İlahiyat  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Trabzon Üniversitesi İlahiyat  Bölümü tercih kod numarası 112110838 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Trabzon Üniversitesi İlahiyat  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Trabzon Üniversitesi İlahiyat  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Trabzon Üniversitesi İlahiyat  Bölümü , İlahiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Trabzon ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İlahiyat  Bölümü kontenjanı 153+4+0+4+0 kişidir. 2023 yılında İlahiyat  Bölümüne 161 kişi yerleşmiştir.

Trabzon Üniversitesi İlahiyat  Bölümü Taban Puanı: 298,38224

Trabzon Üniversitesi İlahiyat  Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 161

Trabzon Üniversitesi İlahiyat  Bölümü Başarı Sıralaması: 360.479

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 112110838   

ÜNİVERSİTE: Trabzon Üniversitesi

FAKÜLTE: İlahiyat Fakültesi

ŞEHİR: Trabzon

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 298,38224

Başarı Sıralaması: 360.479

Kontenjan 2023 – 2024 : 153+4+0+4+0

Yerleşen 2023 – 2024: 161

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 316,04650

Başarı Sıralaması:  252.165

Kontenjan 2022:  153+4

Yerleşen 2022: 157

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 267,37421

Başarı Sıralaması :  244.778

Kontenjan 2021 :  153+4

Yerleşen 2021 : 157

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 327,84954

Başarı Sıralaması:  115

Kontenjan 2020 :  170+5

Yerleşen 2020 : 175

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Trabzon Üniversitesi İlahiyat  Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Trabzon Üniversitesi İlahiyat  Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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