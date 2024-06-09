2024 Trabzon Üniversitesi Hukuk Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 112110777

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Trabzon Üniversitesi Hukuk bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Trabzon ilinde bulunan Trabzon Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Trabzon Üniversitesi Hukuk Bölümü tercih kod numarası 112110777 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Trabzon Üniversitesi Hukuk Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Trabzon Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Trabzon Üniversitesi Hukuk Bölümü , Hukuk Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Trabzon ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Hukuk Bölümü kontenjanı 220+6+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Hukuk Bölümüne 226 kişi yerleşmiştir.
Trabzon Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban Puanı: 402,14201
Trabzon Üniversitesi Hukuk Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 226
Trabzon Üniversitesi Hukuk Bölümü Başarı Sıralaması: 42.043
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 112110777
ÜNİVERSİTE: Trabzon Üniversitesi
FAKÜLTE: Hukuk Fakültesi
ŞEHİR: Trabzon
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 402,14201
Başarı Sıralaması: 42.043
Kontenjan 2023 – 2024 : 220+6+0+0+0
Yerleşen 2023 – 2024: 226
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 402,94739
Başarı Sıralaması: 52.503
Kontenjan 2022: 220+6
Yerleşen 2022: 226
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 339,03875
Başarı Sıralaması : 64.34
Kontenjan 2021 : 220+6
Yerleşen 2021 : 226
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 409,50189
Başarı Sıralaması: 25.6
Kontenjan 2020 : 240+6
Yerleşen 2020 : 246
Trabzon Üniversitesi Hukuk Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Trabzon Üniversitesi Hukuk Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.