2024 Trabzon Üni. Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Yüksekokul)   Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 112190221

Trabzon Üniversitesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Yüksekokul)   Bölümü Ücretsiz (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Trabzon ilimizde yer alan Trabzon Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Trabzon Üni. Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Yüksekokul)   Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 112190221

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Trabzon Üniversitesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Yüksekokul)   bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Trabzon  ilinde bulunan Trabzon Üniversitesi   Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu   Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Yüksekokul)   Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Trabzon Üniversitesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Yüksekokul)   Bölümü tercih kod numarası 112190221 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Trabzon Üniversitesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Yüksekokul)   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Trabzon Üniversitesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Yüksekokul)   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Trabzon Üniversitesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Yüksekokul)   Bölümü , Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Trabzon ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Yüksekokul)   Bölümü kontenjanı 30+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Yüksekokul)   Bölümüne 32 kişi yerleşmiştir.

Trabzon Üniversitesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Yüksekokul)   Bölümü Taban Puanı: 254,56972

Trabzon Üniversitesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Yüksekokul)   Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 32

Trabzon Üniversitesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Yüksekokul)   Bölümü Başarı Sıralaması: 574.33

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 112190221   

ÜNİVERSİTE: Trabzon Üniversitesi

FAKÜLTE: Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

ŞEHİR: Trabzon

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 254,56972

Başarı Sıralaması: 574.33

Kontenjan 2023 – 2024 : 30+1+0+1+0

Yerleşen 2023 – 2024: 32

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2022:  ---

Yerleşen 2022: ---

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : ---

Başarı Sıralaması :  ---

Kontenjan 2021 :  ---

Yerleşen 2021 : ---

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2020 :  ---

Yerleşen 2020 : ---

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Trabzon Üniversitesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Yüksekokul)   Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Trabzon Üniversitesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Yüksekokul)   Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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