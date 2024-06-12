2024 Toros Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte)   Bölümü Ücretli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 205590076

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Toros Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Mersin ilinde bulunan Toros Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Toros Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 205590076 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Toros Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Toros Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Toros Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü , Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Mersin ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Hemşirelik (Fakülte) Bölümü kontenjanı 60+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Hemşirelik (Fakülte) Bölümüne 60 kişi yerleşmiştir.
Toros Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 230,62651
Toros Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 60
Toros Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 803.672
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 205590076
ÜNİVERSİTE: Toros Üniversitesi
FAKÜLTE: Sağlık Bilimleri Fakültesi
ŞEHİR: Mersin
ÜCRET- BURS: Ücretli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 230,62651
Başarı Sıralaması: 803.672
Kontenjan 2023 – 2024 : 60+0+0+0+0
Yerleşen 2023 – 2024: 60
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 295,57287
Başarı Sıralaması: 307.644
Kontenjan 2022: 51+0
Yerleşen 2022: 51
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 233,96178
Başarı Sıralaması : 355.841
Kontenjan 2021 : 43+0
Yerleşen 2021 : 43
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 269,21451
Başarı Sıralaması: 345
Kontenjan 2020 : 33+0
Yerleşen 2020 : 33
Toros Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Toros Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.