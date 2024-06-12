2024 Toros Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte)   Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 205590077

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Toros Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Mersin ilinde bulunan Toros Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Toros Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 205590077 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Toros Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Toros Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Toros Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü , Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Mersin ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Hemşirelik (Fakülte) Bölümü kontenjanı 9+0+1+0+1 kişidir. 2023 yılında Hemşirelik (Fakülte) Bölümüne 11 kişi yerleşmiştir.
Toros Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 362,59924
Toros Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 11
Toros Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 165.262
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 205590077
ÜNİVERSİTE: Toros Üniversitesi
FAKÜLTE: Sağlık Bilimleri Fakültesi
ŞEHİR: Mersin
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 362,59924
Başarı Sıralaması: 165.262
Kontenjan 2023 – 2024 : 9+0+1+0+1
Yerleşen 2023 – 2024: 11
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 363,18441
Başarı Sıralaması: 154.283
Kontenjan 2022: 9+0
Yerleşen 2022: 9
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 303,84439
Başarı Sıralaması : 156.728
Kontenjan 2021 : 7+0
Yerleşen 2021 : 7
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 358,41009
Başarı Sıralaması: 147
Kontenjan 2020 : 6+0
Yerleşen 2020 : 6
Toros Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Toros Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.