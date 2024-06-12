2024 Toros Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte)   Bölümü Ücretli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 205590044

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Toros Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Mersin ilinde bulunan Toros Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Toros Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 205590044 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Toros Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Toros Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Toros Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü , Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Mersin ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü kontenjanı 33+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümüne 33 kişi yerleşmiştir.
Toros Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 192,06071
Toros Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 33
Toros Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 1.288.918
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 205590044
ÜNİVERSİTE: Toros Üniversitesi
FAKÜLTE: Sağlık Bilimleri Fakültesi
ŞEHİR: Mersin
ÜCRET- BURS: Ücretli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 192,06071
Başarı Sıralaması: 1.288.918
Kontenjan 2023 – 2024 : 33+0+0+0+0
Yerleşen 2023 – 2024: 33
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 247,48645
Başarı Sıralaması: 538.985
Kontenjan 2022: 25+0
Yerleşen 2022: 25
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : Dolmadı
Başarı Sıralaması : Dolmadı
Kontenjan 2021 : 34+0
Yerleşen 2021 : 4
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 231,87131
Başarı Sıralaması: 525
Kontenjan 2020 : 20+0
Yerleşen 2020 : 20
Toros Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Toros Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.