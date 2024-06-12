2024 Toros Üni. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte)   Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 205590070

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Toros Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Mersin ilinde bulunan Toros Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Toros Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 205590070 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Toros Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Toros Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Toros Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) Bölümü , Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Mersin ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) Bölümü kontenjanı 6+0+1+0+1 kişidir. 2023 yılında Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) Bölümüne 7 kişi yerleşmiştir.

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Toros Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 330,89833

Toros Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 7

Toros Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 231.772

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 205590070

ÜNİVERSİTE: Toros Üniversitesi

FAKÜLTE: Sağlık Bilimleri Fakültesi

ŞEHİR: Mersin

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 330,89833

Başarı Sıralaması: 231.772

Kontenjan 2023 – 2024 : 6+0+1+0+1

Yerleşen 2023 – 2024: 7

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 313,15309

Başarı Sıralaması: 255.805

Kontenjan 2022: 6+0

Yerleşen 2022: 6

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 247,81478

Başarı Sıralaması : 300.118

Kontenjan 2021 : 30+0

Yerleşen 2021 : 30

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 283,60819

Başarı Sıralaması: 298

Kontenjan 2020 : 15+0

Yerleşen 2020 : 15

Toros Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Toros Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.