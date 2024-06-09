2024 Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tarım Ekonomisi Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 104310304

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tarım Ekonomisi Bölümü Ücretsiz (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Tokat ilimizde yer alan Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tarım Ekonomisi Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 104310304

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tarım Ekonomisi  bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Tokat  ilinde bulunan Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi   Ziraat Fakültesi   Tarım Ekonomisi  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tarım Ekonomisi  Bölümü tercih kod numarası 104310304 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tarım Ekonomisi  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tarım Ekonomisi  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tarım Ekonomisi  Bölümü , Ziraat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Tokat ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tarım Ekonomisi  Bölümü kontenjanı 35+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Tarım Ekonomisi  Bölümüne 37 kişi yerleşmiştir.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tarım Ekonomisi  Bölümü Taban Puanı: 269,95720

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tarım Ekonomisi  Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 37

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tarım Ekonomisi  Bölümü Başarı Sıralaması: 666.731

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 104310304   

ÜNİVERSİTE: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

FAKÜLTE: Ziraat Fakültesi

ŞEHİR: Tokat

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 269,95720

Başarı Sıralaması: 666.731

Kontenjan 2023 – 2024 : 35+1+0+1+0

Yerleşen 2023 – 2024: 37

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 277,53842

Başarı Sıralaması:  584.05

Kontenjan 2022:  35+1

Yerleşen 2022: 36

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 214,35348

Başarı Sıralaması :  578.821

Kontenjan 2021 :  35+1

Yerleşen 2021 : 36

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 248,16506

Başarı Sıralaması:  598

Kontenjan 2020 :  35+1

Yerleşen 2020 : 36

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Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tarım Ekonomisi  Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tarım Ekonomisi  Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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