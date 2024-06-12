2024 Tokat Gaziosmanpaşa Üni. Toprak Bilimi ve Bitki BeslemeBölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 104310331

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Toprak Bilimi ve Bitki BeslemeBölümü Ücretsiz (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Tokat ilimizde yer alan Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

YAYINLAMA
Google News
2024 Tokat Gaziosmanpaşa Üni. Toprak Bilimi ve Bitki BeslemeBölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 104310331

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme    bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Tokat  ilinde bulunan Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi   Ziraat Fakültesi   Toprak Bilimi ve Bitki Besleme    Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme    Bölümü tercih kod numarası 104310331 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme    Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme    Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme    Bölümü , Ziraat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Tokat ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Toprak Bilimi ve Bitki Besleme    Bölümü kontenjanı 20+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Toprak Bilimi ve Bitki Besleme    Bölümüne 22 kişi yerleşmiştir.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme    Bölümü Taban Puanı: 245,11672

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme    Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 22

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme    Bölümü Başarı Sıralaması: 653.676

basarili-siralamasi.jpg

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 104310331   

ÜNİVERSİTE: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

FAKÜLTE: Ziraat Fakültesi

ŞEHİR: Tokat

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 245,11672

Başarı Sıralaması: 653.676

Kontenjan 2023 – 2024 : 20+1+0+1+0

Yerleşen 2023 – 2024: 22

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 235,89532

Başarı Sıralaması:  634.171

Kontenjan 2022:  20+1

Yerleşen 2022: 21

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Başarı Sıralaması :  Dolmadı

Kontenjan 2021 :  20+1

Yerleşen 2021 : 1

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 224,80275

Başarı Sıralaması:  578

Kontenjan 2020 :  15+1

Yerleşen 2020 : 16

taban-taban-puanlari.jpg

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme    Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme    Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son Haberler
2024 Toros Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte)   Bölümü Ücretli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 205590044
2024 Toros Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte)   Bölümü Ücretli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 205590044
2024 İstanbul Medipol Üniversitesi Odyoloji (Yüksekokul)   Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 203111793
2024 İstanbul Medipol Üniversitesi Odyoloji (Yüksekokul)   Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 203111793
2024 Kırşehir Ahi Evran Üni. İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 100610146
2024 Kırşehir Ahi Evran Üni. İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 100610146
2024 Akdeniz Üniversitesi Tıp Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 100710278
2024 Akdeniz Üniversitesi Tıp Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 100710278
Çok Okunanlar
Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat, çifti öpüşmeye doyamadı! Görüntüleri sosyal medyayı salladı
Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat, çifti öpüşmeye doyamadı! Görüntüleri sosyal medyayı salladı
Tarihi zirvede üç özel mesaj|12 Haziran Çarşamba tüm gazete manşetleri
Tarihi zirvede üç özel mesaj|12 Haziran Çarşamba tüm gazete manşetleri
Meteoroloji uyardı! Çöl sıcakları yakacak | Bugün sıcaklıklar ne kadar olacak? 12 Haziran 2024 Çarşamba hava durumu
Meteoroloji uyardı! Çöl sıcakları yakacak | Bugün sıcaklıklar ne kadar olacak? 12 Haziran 2024 Çarşamba hava durumu
Kurban fiyatları ne kadar? Bayrama sayılı günler kala kurbanlık fiyatları
Kurban fiyatları ne kadar? Bayrama sayılı günler kala kurbanlık fiyatları
Yorumlananlar
Enflasyonda zor dönem geride kaldı: Cumhurbaşkanı’ndan umut dolu sözler
Enflasyonda zor dönem geride kaldı: Cumhurbaşkanı’ndan umut dolu sözler
Yıllardır saklanıyordu! Sakıp Sabancı'nın tek varisi olan torunu ortaya çıktı
Yıllardır saklanıyordu! Sakıp Sabancı'nın tek varisi olan torunu ortaya çıktı