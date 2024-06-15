2024 Tokat Gaziosmanpaşa Üni. İslami İlimler Bölümü İÖ-Ücretli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 104390121

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi İslami İlimler Bölümü İÖ-Ücretli (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Tokat ilimizde yer alan Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Tokat Gaziosmanpaşa Üni. İslami İlimler Bölümü İÖ-Ücretli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 104390121

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi İslami İlimler  bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Tokat  ilinde bulunan Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi   İslami İlimler Fakültesi   İslami İlimler  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi İslami İlimler  Bölümü tercih kod numarası 104390121 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi İslami İlimler  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi İslami İlimler  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi İslami İlimler  Bölümü , İslami İlimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Tokat ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İslami İlimler  Bölümü kontenjanı 105+3+0+3+0 kişidir. 2023 yılında İslami İlimler  Bölümüne 108 kişi yerleşmiştir.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi İslami İlimler  Bölümü Taban Puanı: 226,41926

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi İslami İlimler  Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 108

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi İslami İlimler  Bölümü Başarı Sıralaması: 1.078.707

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 104390121   

ÜNİVERSİTE: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

FAKÜLTE: İslami İlimler Fakültesi

ŞEHİR: Tokat

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci

Taban Puan: 226,41926

Başarı Sıralaması: 1.078.707

Kontenjan 2023 – 2024 : 105+3+0+3+0

Yerleşen 2023 – 2024: 108

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 233,96165

Başarı Sıralaması:  1.002.115

Kontenjan 2022:  105+3

Yerleşen 2022: 108

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Başarı Sıralaması :  Dolmadı

Kontenjan 2021 :  105+3

Yerleşen 2021 : 53

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 265,07206

Başarı Sıralaması:  403

Kontenjan 2020 :  120+3

Yerleşen 2020 : 123

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Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi İslami İlimler  Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi İslami İlimler  Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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