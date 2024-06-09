2024 Tokat Gaziosmanpaşa Üni. Bankacılık ve Sigortacılık (Fakülte) Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 104310552

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Tokat ilinde bulunan Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Turhal Uygulamalı Bilimler Fakültesi Bankacılık ve Sigortacılık (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 104310552 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık (Fakülte) Bölümü , Turhal Uygulamalı Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Tokat ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bankacılık ve Sigortacılık (Fakülte) Bölümü kontenjanı 30+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Bankacılık ve Sigortacılık (Fakülte) Bölümüne 31 kişi yerleşmiştir.

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Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 234,63768

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık (Fakülte) Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 31

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 1.081.559

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 104310552

ÜNİVERSİTE: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

FAKÜLTE: Turhal Uygulamalı Bilimler Fakültesi

ŞEHİR: Tokat

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 234,63768

Başarı Sıralaması: 1.081.559

Kontenjan 2023 – 2024 : 30+1+0+1+0

Yerleşen 2023 – 2024: 31

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 235,38195

Başarı Sıralaması: 1.069.390

Kontenjan 2022: 30+1

Yerleşen 2022: 31

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Başarı Sıralaması : Dolmadı

Kontenjan 2021 : 30+1

Yerleşen 2021 : 3

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 213,69878

Başarı Sıralaması: 939

Kontenjan 2020 : 30+1

Yerleşen 2020 : 31

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.