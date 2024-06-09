2024 Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Hukuk Bölümü %50 İndirimli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 205410362

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Hukuk bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Hukuk Bölümü tercih kod numarası 205410362 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Hukuk Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Hukuk Bölümü , Hukuk Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Hukuk Bölümü kontenjanı 38+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Hukuk Bölümüne 38 kişi yerleşmiştir.
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban Puanı: 426,79623
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Hukuk Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 38
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Hukuk Bölümü Başarı Sıralaması: 15.043
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 205410362
ÜNİVERSİTE: Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi
FAKÜLTE: Hukuk Fakültesi
ŞEHİR: Ankara
ÜCRET- BURS: %50 İndirimli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 426,79623
Başarı Sıralaması: 15.043
Kontenjan 2023 – 2024 : 38+0+0+0+0
Yerleşen 2023 – 2024: 38
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 429,39150
Başarı Sıralaması: 18.317
Kontenjan 2022: 38+0
Yerleşen 2022: 38
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 372,16922
Başarı Sıralaması : 23.85
Kontenjan 2021 : 23+0
Yerleşen 2021 : 23
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 435,50331
Başarı Sıralaması: 10.2
Kontenjan 2020 : 23+0
Yerleşen 2020 : 23
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Hukuk Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Hukuk Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.