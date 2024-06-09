2024 Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üni. İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Ücretli Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 205410698

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü tercih kod numarası 205410698 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü , Mimarlık ve Tasarım Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü kontenjanı 32+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümüne 32 kişi yerleşmiştir.

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Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Taban Puanı: 264,04542

Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 32

Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Başarı Sıralaması: 727.453

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 205410698

ÜNİVERSİTE: Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi

FAKÜLTE: Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Ücretli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 264,04542

Başarı Sıralaması: 727.453

Kontenjan 2023 – 2024 : 32+0+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 32

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 287,11880

Başarı Sıralaması: 503.161

Kontenjan 2022: 33+0

Yerleşen 2022: 33

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 229,59433

Başarı Sıralaması : 533.644

Kontenjan 2021 : 30+0

Yerleşen 2021 : 30

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 239,78064

Başarı Sıralaması: 668

Kontenjan 2020 : 30+0

Yerleşen 2020 : 30

Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.