2024 Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üni. Endüstriyel Tasarım (Fakülte)   Bölümü %50 İndirimli Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 205411096

Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Endüstriyel Tasarım (Fakülte)   Bölümü %50 İndirimli (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üni. Endüstriyel Tasarım (Fakülte)   Bölümü %50 İndirimli Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 205411096

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Endüstriyel Tasarım (Fakülte)   bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara  ilinde bulunan Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi   Mimarlık ve Tasarım Fakültesi   Endüstriyel Tasarım (Fakülte)   Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Endüstriyel Tasarım (Fakülte)   Bölümü tercih kod numarası 205411096 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Endüstriyel Tasarım (Fakülte)   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Endüstriyel Tasarım (Fakülte)   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Endüstriyel Tasarım (Fakülte)   Bölümü , Mimarlık ve Tasarım Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Endüstriyel Tasarım (Fakülte)   Bölümü kontenjanı 26+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Endüstriyel Tasarım (Fakülte)   Bölümüne 26 kişi yerleşmiştir.

Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Endüstriyel Tasarım (Fakülte)   Bölümü Taban Puanı: 391,31118

Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Endüstriyel Tasarım (Fakülte)   Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 26

Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Endüstriyel Tasarım (Fakülte)   Bölümü Başarı Sıralaması: 121.781

basarili-siralamasi.jpg

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 205411096   

ÜNİVERSİTE: Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi

FAKÜLTE: Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 391,31118

Başarı Sıralaması: 121.781

Kontenjan 2023 – 2024 : 26+0+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 26

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 372,20427

Başarı Sıralaması:  140.991

Kontenjan 2022:  26+0

Yerleşen 2022: 26

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 311,18937

Başarı Sıralaması :  144.169

Kontenjan 2021 :  18+0

Yerleşen 2021 : 18

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 357,61223

Başarı Sıralaması:  148

Kontenjan 2020 :  18+0

Yerleşen 2020 : 18

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Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Endüstriyel Tasarım (Fakülte)   Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Endüstriyel Tasarım (Fakülte)   Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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