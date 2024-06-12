2024 Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üni. Endüstri Mühendisliği Bölümü %50 İndirimli Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 205410344

Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü %50 İndirimli (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üni. Endüstri Mühendisliği Bölümü %50 İndirimli Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 205410344

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara  ilinde bulunan Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi   Mühendislik Fakültesi   Endüstri Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 205410344 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Endüstri Mühendisliği Bölümü kontenjanı 33+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Endüstri Mühendisliği Bölümüne 33 kişi yerleşmiştir.

Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 490,09773

Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 33

Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 25.169

basarili-siralamasi.jpg

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 205410344   

ÜNİVERSİTE: Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi

FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 490,09773

Başarı Sıralaması: 25.169

Kontenjan 2023 – 2024 : 33+0+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 33

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 483,69848

Başarı Sıralaması:  28.921

Kontenjan 2022:  33+0

Yerleşen 2022: 33

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 402,62201

Başarı Sıralaması :  41.313

Kontenjan 2021 :  33+0

Yerleşen 2021 : 33

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 462,26586

Başarı Sıralaması:  44

Kontenjan 2020 :  33+0

Yerleşen 2020 : 33

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Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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