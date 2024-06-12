2024 Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi VeterinerlikBölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 107910413

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi VeterinerlikBölümü Ücretsiz (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Tekirdağ ilimizde yer alan Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Veteriner Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi VeterinerlikBölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 107910413

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Veterinerlik    bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Tekirdağ  ilinde bulunan Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi   Veteriner Fakültesi   Veterinerlik    Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Veterinerlik    Bölümü tercih kod numarası 107910413 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Veterinerlik    Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Veterinerlik    Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Veterinerlik    Bölümü , Veteriner Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Tekirdağ ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Veterinerlik    Bölümü kontenjanı 60+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Veterinerlik    Bölümüne 64 kişi yerleşmiştir.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Veterinerlik    Bölümü Taban Puanı: 390,96125

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Veterinerlik    Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 64

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Veterinerlik    Bölümü Başarı Sıralaması: 122.261

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 107910413   

ÜNİVERSİTE: Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi

FAKÜLTE: Veteriner Fakültesi

ŞEHİR: Tekirdağ

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 390,96125

Başarı Sıralaması: 122.261

Kontenjan 2023 – 2024 : 60+2+0+2+0

Yerleşen 2023 – 2024: 64

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 399,64999

Başarı Sıralaması:  106.439

Kontenjan 2022:  60+2

Yerleşen 2022: 62

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 345,48926

Başarı Sıralaması :  97.238

Kontenjan 2021 :  60+2

Yerleşen 2021 : 62

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 397,69836

Başarı Sıralaması:  101

Kontenjan 2020 :  60+2

Yerleşen 2020 : 62

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Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Veterinerlik    Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Veterinerlik    Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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