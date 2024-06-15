2024 Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İlahiyat (M.T.O.K.) Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 107990130

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İlahiyat (M.T.O.K.) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Tekirdağ ilinde bulunan Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlahiyat (M.T.O.K.) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İlahiyat (M.T.O.K.) Bölümü tercih kod numarası 107990130 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İlahiyat (M.T.O.K.) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İlahiyat (M.T.O.K.) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İlahiyat (M.T.O.K.) Bölümü , İlahiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Tekirdağ ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İlahiyat (M.T.O.K.) Bölümü kontenjanı 12+0+0+1+0 kişidir. 2023 yılında İlahiyat (M.T.O.K.) Bölümüne 13 kişi yerleşmiştir.
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İlahiyat (M.T.O.K.) Bölümü Taban Puanı: 246,38587
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İlahiyat (M.T.O.K.) Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 13
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İlahiyat (M.T.O.K.) Bölümü Başarı Sıralaması: 853.192
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 107990130
ÜNİVERSİTE: Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi
FAKÜLTE: İlahiyat Fakültesi
ŞEHİR: Tekirdağ
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 246,38587
Başarı Sıralaması: 853.192
Kontenjan 2023 – 2024 : 12+0+0+1+0
Yerleşen 2023 – 2024: 13
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 245,53835
Başarı Sıralaması: 869.081
Kontenjan 2022: 12+0
Yerleşen 2022: 12
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 257,77515
Başarı Sıralaması : 298.993
Kontenjan 2021 : 12+0
Yerleşen 2021 : 12
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: ---
Başarı Sıralaması: ---
Kontenjan 2020 : ---
Yerleşen 2020 : ---
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İlahiyat (M.T.O.K.) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İlahiyat (M.T.O.K.) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.