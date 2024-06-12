2024 Tekirdağ Namık Kemal Üni. Tarımsal BiyoteknolojiBölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 107910237

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tarımsal Biyoteknoloji bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Tekirdağ ilinde bulunan Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü tercih kod numarası 107910237 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü , Ziraat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Tekirdağ ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü kontenjanı 25+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Tarımsal Biyoteknoloji Bölümüne 27 kişi yerleşmiştir.

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Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü Taban Puanı: 252,63170

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 27

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü Başarı Sıralaması: 589.491

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 107910237

ÜNİVERSİTE: Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi

FAKÜLTE: Ziraat Fakültesi

ŞEHİR: Tekirdağ

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 252,63170

Başarı Sıralaması: 589.491

Kontenjan 2023 – 2024 : 25+1+0+1+0

Yerleşen 2023 – 2024: 27

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 242,29579

Başarı Sıralaması: 578.803

Kontenjan 2022: 25+1

Yerleşen 2022: 26

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Başarı Sıralaması : Dolmadı

Kontenjan 2021 : 25+1

Yerleşen 2021 : 2

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 227,83546

Başarı Sıralaması: 553

Kontenjan 2020 : 20+1

Yerleşen 2020 : 21

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.