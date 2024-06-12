2024 Ted Üniversitesi Şehir ve Bölge PlanlamaBölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 206710468

Ted Üniversitesi Şehir ve Bölge PlanlamaBölümü Burslu (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan Ted Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Ted Üniversitesi Şehir ve Bölge PlanlamaBölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 206710468

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Ted Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama    bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara  ilinde bulunan Ted Üniversitesi   Mimarlık ve Tasarım Fakültesi   Şehir ve Bölge Planlama    Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ted Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama    Bölümü tercih kod numarası 206710468 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ted Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama    Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ted Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama    Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ted Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama    Bölümü , Mimarlık ve Tasarım Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Şehir ve Bölge Planlama    Bölümü kontenjanı 4+0+0+0+1 kişidir. 2023 yılında Şehir ve Bölge Planlama    Bölümüne 5 kişi yerleşmiştir.

Ted Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama    Bölümü Taban Puanı: 409,26888

Ted Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama    Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 5

Ted Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama    Bölümü Başarı Sıralaması: 99.532

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 206710468   

ÜNİVERSİTE: Ted Üniversitesi

FAKÜLTE: Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 409,26888

Başarı Sıralaması: 99.532

Kontenjan 2023 – 2024 : 4+0+0+0+1

Yerleşen 2023 – 2024: 5

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 363,61565

Başarı Sıralaması:  153.639

Kontenjan 2022:  5+0

Yerleşen 2022: 5

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 274,00816

Başarı Sıralaması :  219.823

Kontenjan 2021 :  6+0

Yerleşen 2021 : 6

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2020 :  ---

Yerleşen 2020 : ---

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Ted Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama    Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Ted Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama    Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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