2024 Ted Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 206710365

Ted Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü Burslu (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan Ted Üniversitesi Eğitim Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Ted Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 206710365

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Ted Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara  ilinde bulunan Ted Üniversitesi   Eğitim Fakültesi   Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ted Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü tercih kod numarası 206710365 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ted Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ted Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ted Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü , Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü kontenjanı 7+0+1+0+1 kişidir. 2023 yılında Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümüne 8 kişi yerleşmiştir.

Ted Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü Taban Puanı: 434,62630

Ted Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 8

Ted Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü Başarı Sıralaması: 4.358

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 206710365   

ÜNİVERSİTE: Ted Üniversitesi

FAKÜLTE: Eğitim Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 434,62630

Başarı Sıralaması: 4.358

Kontenjan 2023 – 2024 : 7+0+1+0+1

Yerleşen 2023 – 2024: 8

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 423,25641

Başarı Sıralaması:  8.531

Kontenjan 2022:  8+0

Yerleşen 2022: 8

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 383,28772

Başarı Sıralaması :  6.998

Kontenjan 2021 :  8+0

Yerleşen 2021 : 8

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 424,67456

Başarı Sıralaması:  4.47

Kontenjan 2020 :  8+0

Yerleşen 2020 : 8

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Ted Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Ted Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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