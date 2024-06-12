2024 Ted Üniversitesi Mühendislik Programları Bölümü %25 İndirimli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 206710507

Ted Üniversitesi Mühendislik Programları Bölümü %25 İndirimli (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan Ted Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Ted Üniversitesi Mühendislik Programları Bölümü %25 İndirimli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 206710507

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Ted Üniversitesi Mühendislik Programları bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara  ilinde bulunan Ted Üniversitesi   Mühendislik Fakültesi   Mühendislik Programları Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ted Üniversitesi Mühendislik Programları Bölümü tercih kod numarası 206710507 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %25 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ted Üniversitesi Mühendislik Programları Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ted Üniversitesi Mühendislik Programları Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ted Üniversitesi Mühendislik Programları Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Mühendislik Programları Bölümü kontenjanı 127+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Mühendislik Programları Bölümüne 127 kişi yerleşmiştir.

Ted Üniversitesi Mühendislik Programları Bölümü Taban Puanı: 385,74634

Ted Üniversitesi Mühendislik Programları Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 127

Ted Üniversitesi Mühendislik Programları Bölümü Başarı Sıralaması: 129.343

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 206710507   

ÜNİVERSİTE: Ted Üniversitesi

FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: %25 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 385,74634

Başarı Sıralaması: 129.343

Kontenjan 2023 – 2024 : 127+0+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 127

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 407,78592

Başarı Sıralaması:  97.546

Kontenjan 2022:  170+0

Yerleşen 2022: 170

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : ---

Başarı Sıralaması :  ---

Kontenjan 2021 :  ---

Yerleşen 2021 : ---

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2020 :  ---

Yerleşen 2020 : ---

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Ted Üniversitesi Mühendislik Programları Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Ted Üniversitesi Mühendislik Programları Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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