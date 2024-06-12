2024 Ted Üniversitesi MatematikBölümü %50 İndirimli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 206710449

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Ted Üniversitesi Matematik bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Ted Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ted Üniversitesi Matematik Bölümü tercih kod numarası 206710449 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ted Üniversitesi Matematik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Ted Üniversitesi Matematik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Ted Üniversitesi Matematik Bölümü , Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Matematik Bölümü kontenjanı 19+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Matematik Bölümüne 19 kişi yerleşmiştir.
Ted Üniversitesi Matematik Bölümü Taban Puanı: 290,77519
Ted Üniversitesi Matematik Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 19
Ted Üniversitesi Matematik Bölümü Başarı Sıralaması: 364.983
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 206710449
ÜNİVERSİTE: Ted Üniversitesi
FAKÜLTE: Fen-Edebiyat Fakültesi
ŞEHİR: Ankara
ÜCRET- BURS: %50 İndirimli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 290,77519
Başarı Sıralaması: 364.983
Kontenjan 2023 – 2024 : 19+0+0+0+0
Yerleşen 2023 – 2024: 19
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 271,48770
Başarı Sıralaması: 400.596
Kontenjan 2022: 17+0
Yerleşen 2022: 17
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : Dolmadı
Başarı Sıralaması : Dolmadı
Kontenjan 2021 : 30+0
Yerleşen 2021 : 10
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 240,85135
Başarı Sıralaması: 472
Kontenjan 2020 : 25+0
Yerleşen 2020 : 25
Ted Üniversitesi Matematik Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Ted Üniversitesi Matematik Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.