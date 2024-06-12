2024 Ted Üniversitesi MatematikBölümü %50 İndirimli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 206710449

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Ted Üniversitesi Matematik bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Ted Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ted Üniversitesi Matematik Bölümü tercih kod numarası 206710449 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ted Üniversitesi Matematik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ted Üniversitesi Matematik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ted Üniversitesi Matematik Bölümü , Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Matematik Bölümü kontenjanı 19+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Matematik Bölümüne 19 kişi yerleşmiştir.

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Ted Üniversitesi Matematik Bölümü Taban Puanı: 290,77519

Ted Üniversitesi Matematik Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 19

Ted Üniversitesi Matematik Bölümü Başarı Sıralaması: 364.983

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 206710449

ÜNİVERSİTE: Ted Üniversitesi

FAKÜLTE: Fen-Edebiyat Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 290,77519

Başarı Sıralaması: 364.983

Kontenjan 2023 – 2024 : 19+0+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 19

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 271,48770

Başarı Sıralaması: 400.596

Kontenjan 2022: 17+0

Yerleşen 2022: 17

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Başarı Sıralaması : Dolmadı

Kontenjan 2021 : 30+0

Yerleşen 2021 : 10

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 240,85135

Başarı Sıralaması: 472

Kontenjan 2020 : 25+0

Yerleşen 2020 : 25

Ted Üniversitesi Matematik Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Ted Üniversitesi Matematik Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.