2024 Ted Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 206710467

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Ted Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Ted Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ted Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü tercih kod numarası 206710467 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ted Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ted Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ted Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü , Mimarlık ve Tasarım Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü kontenjanı 9+0+1+0+1 kişidir. 2023 yılında İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümüne 11 kişi yerleşmiştir.

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Ted Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Taban Puanı: 393,70113

Ted Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 11

Ted Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Başarı Sıralaması: 55.446

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 206710467

ÜNİVERSİTE: Ted Üniversitesi

FAKÜLTE: Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 393,70113

Başarı Sıralaması: 55.446

Kontenjan 2023 – 2024 : 9+0+1+0+1

Yerleşen 2023 – 2024: 11

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 391,16580

Başarı Sıralaması: 73.997

Kontenjan 2022: 9+0

Yerleşen 2022: 9

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 337,86012

Başarı Sıralaması : 66.267

Kontenjan 2021 : 9+0

Yerleşen 2021 : 9

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2020 : ---

Yerleşen 2020 : ---

Ted Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Ted Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.