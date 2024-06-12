2024 Ted Üniversitesi Endüstriyel Tasarım (Fakülte)   Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 206710463

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Ted Üniversitesi Endüstriyel Tasarım (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Ted Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Endüstriyel Tasarım (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ted Üniversitesi Endüstriyel Tasarım (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 206710463 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ted Üniversitesi Endüstriyel Tasarım (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ted Üniversitesi Endüstriyel Tasarım (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ted Üniversitesi Endüstriyel Tasarım (Fakülte) Bölümü , Mimarlık ve Tasarım Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Endüstriyel Tasarım (Fakülte) Bölümü kontenjanı 5+0+1+0+1 kişidir. 2023 yılında Endüstriyel Tasarım (Fakülte) Bölümüne 7 kişi yerleşmiştir.

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Ted Üniversitesi Endüstriyel Tasarım (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 457,51533

Ted Üniversitesi Endüstriyel Tasarım (Fakülte) Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 7

Ted Üniversitesi Endüstriyel Tasarım (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 51.436

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 206710463

ÜNİVERSİTE: Ted Üniversitesi

FAKÜLTE: Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 457,51533

Başarı Sıralaması: 51.436

Kontenjan 2023 – 2024 : 5+0+1+0+1

Yerleşen 2023 – 2024: 7

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 437,64272

Başarı Sıralaması: 67.708

Kontenjan 2022: 6+0

Yerleşen 2022: 6

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 364,12611

Başarı Sıralaması : 76.605

Kontenjan 2021 : 6+0

Yerleşen 2021 : 6

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2020 : ---

Yerleşen 2020 : ---

Ted Üniversitesi Endüstriyel Tasarım (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Ted Üniversitesi Endüstriyel Tasarım (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.