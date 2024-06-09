2024 Ted Üni. İktisadi ve İdari Bilimler Programları Bölümü %50 İndirimli Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 206710074

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Ted Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Programları bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Ted Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisadi ve İdari Bilimler Programları Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ted Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Programları Bölümü tercih kod numarası 206710074 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ted Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Programları Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ted Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Programları Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ted Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Programları Bölümü , İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İktisadi ve İdari Bilimler Programları Bölümü kontenjanı 110+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında İktisadi ve İdari Bilimler Programları Bölümüne 110 kişi yerleşmiştir.

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Ted Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Programları Bölümü Taban Puanı: 279,68520

Ted Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Programları Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 110

Ted Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Programları Bölümü Başarı Sıralaması: 575.106

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 206710074

ÜNİVERSİTE: Ted Üniversitesi

FAKÜLTE: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 279,68520

Başarı Sıralaması: 575.106

Kontenjan 2023 – 2024 : 110+0+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 110

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 289,01223

Başarı Sıralaması: 488.5

Kontenjan 2022: 102+0

Yerleşen 2022: 102

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Başarı Sıralaması : Dolmadı

Kontenjan 2021 : 138+0

Yerleşen 2021 : 67

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 240,00701

Başarı Sıralaması: 666

Kontenjan 2020 : 127+0

Yerleşen 2020 : 127

Ted Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Programları Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Ted Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Programları Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.