2024 Tarsus Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 112070680

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Tarsus Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Mersin ilinde bulunan Tarsus Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Tarsus Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 112070680 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Tarsus Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Tarsus Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Tarsus Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Mersin ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Makine Mühendisliği Bölümü kontenjanı 25+1+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Makine Mühendisliği Bölümüne 26 kişi yerleşmiştir.

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Tarsus Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 313,53513

Tarsus Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 26

Tarsus Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 280.662

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 112070680

ÜNİVERSİTE: Tarsus Üniversitesi

FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi

ŞEHİR: Mersin

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 313,53513

Başarı Sıralaması: 280.662

Kontenjan 2023 – 2024 : 25+1+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 26

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması: Dolmadı

Kontenjan 2022: 30+1

Yerleşen 2022: 11

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Başarı Sıralaması : Dolmadı

Kontenjan 2021 : 30+1

Yerleşen 2021 : 5

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması: Dolmadı

Kontenjan 2020 : 40+1

Yerleşen 2020 : 11

Tarsus Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Tarsus Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.