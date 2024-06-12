2024 Tarsus Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 112070683

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Tarsus Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Mersin ilinde bulunan Tarsus Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Tarsus Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 112070683 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Tarsus Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Tarsus Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Tarsus Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Mersin ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bilgisayar Mühendisliği Bölümü kontenjanı 60+2+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Bilgisayar Mühendisliği Bölümüne 62 kişi yerleşmiştir.
Tarsus Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 393,77294
Tarsus Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 62
Tarsus Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 118.604
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 112070683
ÜNİVERSİTE: Tarsus Üniversitesi
FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi
ŞEHİR: Mersin
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 393,77294
Başarı Sıralaması: 118.604
Kontenjan 2023 – 2024 : 60+2+0+0+0
Yerleşen 2023 – 2024: 62
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 370,32742
Başarı Sıralaması: 143.676
Kontenjan 2022: 60+2
Yerleşen 2022: 62
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 285,08340
Başarı Sıralaması : 193.502
Kontenjan 2021 : 60+2
Yerleşen 2021 : 62
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: ---
Başarı Sıralaması: ---
Kontenjan 2020 : ---
Yerleşen 2020 : ---
Tarsus Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Tarsus Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.