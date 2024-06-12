2024 Tarsus Üni. Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte)   Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 112070712

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Tarsus Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Mersin ilinde bulunan Tarsus Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Tarsus Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 112070712 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Tarsus Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Tarsus Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Tarsus Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) Bölümü , Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Mersin ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) Bölümü kontenjanı 30+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) Bölümüne 32 kişi yerleşmiştir.

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Tarsus Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 384,59387

Tarsus Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 32

Tarsus Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 130.97

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 112070712

ÜNİVERSİTE: Tarsus Üniversitesi

FAKÜLTE: Sağlık Bilimleri Fakültesi

ŞEHİR: Mersin

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 384,59387

Başarı Sıralaması: 130.97

Kontenjan 2023 – 2024 : 30+1+0+1+0

Yerleşen 2023 – 2024: 32

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 391,78425

Başarı Sıralaması: 115.595

Kontenjan 2022: 20+1

Yerleşen 2022: 21

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : ---

Başarı Sıralaması : ---

Kontenjan 2021 : ---

Yerleşen 2021 : ---

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2020 : ---

Yerleşen 2020 : ---

Tarsus Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Tarsus Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.