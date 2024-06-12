2024 Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 109210441

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Isparta ilinde bulunan Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Bölümü tercih kod numarası 109210441 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Bölümü , Tıp Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Isparta ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıp Bölümü kontenjanı 210+6+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Tıp Bölümüne 216 kişi yerleşmiştir.

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Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Bölümü Taban Puanı: 500,79217

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 216

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Bölümü Başarı Sıralaması: 18.121

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 109210441

ÜNİVERSİTE: Süleyman Demirel Üniversitesi

FAKÜLTE: Tıp Fakültesi

ŞEHİR: Isparta

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 500,79217

Başarı Sıralaması: 18.121

Kontenjan 2023 – 2024 : 210+6+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 216

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 498,70736

Başarı Sıralaması: 18.399

Kontenjan 2022: 210+6

Yerleşen 2022: 216

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 442,92454

Başarı Sıralaması : 15.128

Kontenjan 2021 : 210+6

Yerleşen 2021 : 216

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 502,28169

Başarı Sıralaması: 14.2

Kontenjan 2020 : 210+6

Yerleşen 2020 : 216

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.