2024 Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 109210441

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Isparta ilinde bulunan Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Bölümü tercih kod numarası 109210441 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Bölümü , Tıp Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Isparta ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıp Bölümü kontenjanı 210+6+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Tıp Bölümüne 216 kişi yerleşmiştir.
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Bölümü Taban Puanı: 500,79217
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 216
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Bölümü Başarı Sıralaması: 18.121
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 109210441
ÜNİVERSİTE: Süleyman Demirel Üniversitesi
FAKÜLTE: Tıp Fakültesi
ŞEHİR: Isparta
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 500,79217
Başarı Sıralaması: 18.121
Kontenjan 2023 – 2024 : 210+6+0+0+0
Yerleşen 2023 – 2024: 216
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 498,70736
Başarı Sıralaması: 18.399
Kontenjan 2022: 210+6
Yerleşen 2022: 216
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 442,92454
Başarı Sıralaması : 15.128
Kontenjan 2021 : 210+6
Yerleşen 2021 : 216
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 502,28169
Başarı Sıralaması: 14.2
Kontenjan 2020 : 210+6
Yerleşen 2020 : 216
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.