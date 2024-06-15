2024 Süleyman Demirel Üniversitesi Tarih Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 109210114

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Süleyman Demirel Üniversitesi Tarih bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Isparta ilinde bulunan Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Süleyman Demirel Üniversitesi Tarih Bölümü tercih kod numarası 109210114 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Süleyman Demirel Üniversitesi Tarih Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Süleyman Demirel Üniversitesi Tarih Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Süleyman Demirel Üniversitesi Tarih Bölümü , Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Isparta ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tarih Bölümü kontenjanı 80+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Tarih Bölümüne 84 kişi yerleşmiştir.
Süleyman Demirel Üniversitesi Tarih Bölümü Taban Puanı: 288,07948
Süleyman Demirel Üniversitesi Tarih Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 84
Süleyman Demirel Üniversitesi Tarih Bölümü Başarı Sıralaması: 439.158
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 109210114
ÜNİVERSİTE: Süleyman Demirel Üniversitesi
FAKÜLTE: Fen-Edebiyat Fakültesi
ŞEHİR: Isparta
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 288,07948
Başarı Sıralaması: 439.158
Kontenjan 2023 – 2024 : 80+2+0+2+0
Yerleşen 2023 – 2024: 84
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 291,26150
Başarı Sıralaması: 419.016
Kontenjan 2022: 80+2
Yerleşen 2022: 82
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 236,68828
Başarı Sıralaması : 448.067
Kontenjan 2021 : 80+2
Yerleşen 2021 : 82
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 276,00515
Başarı Sıralaması: 337
Kontenjan 2020 : 80+2
Yerleşen 2020 : 82
Süleyman Demirel Üniversitesi Tarih Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Süleyman Demirel Üniversitesi Tarih Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.