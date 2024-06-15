2024 Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 109211006

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Isparta ilinde bulunan Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlahiyat Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Bölümü tercih kod numarası 109211006 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Bölümü , İlahiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Isparta ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İlahiyat Bölümü kontenjanı 200+5+0+5+0 kişidir. 2023 yılında İlahiyat Bölümüne 210 kişi yerleşmiştir.
Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban Puanı: 282,99212
Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 210
Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Bölümü Başarı Sıralaması: 482.02
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 109211006
ÜNİVERSİTE: Süleyman Demirel Üniversitesi
FAKÜLTE: İlahiyat Fakültesi
ŞEHİR: Isparta
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 282,99212
Başarı Sıralaması: 482.02
Kontenjan 2023 – 2024 : 200+5+0+5+0
Yerleşen 2023 – 2024: 210
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 306,59131
Başarı Sıralaması: 309.366
Kontenjan 2022: 200+5
Yerleşen 2022: 205
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 265,75505
Başarı Sıralaması : 253.369
Kontenjan 2021 : 180+5
Yerleşen 2021 : 185
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 321,89141
Başarı Sıralaması: 133
Kontenjan 2020 : 200+5
Yerleşen 2020 : 205
Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.