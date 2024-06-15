2024 Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Bölümü İÖ-Ücretli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 109230524

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Isparta ilinde bulunan Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlahiyat Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Bölümü tercih kod numarası 109230524 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Bölümü , İlahiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Isparta ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İlahiyat Bölümü kontenjanı 153+4+0+4+0 kişidir. 2023 yılında İlahiyat Bölümüne 161 kişi yerleşmiştir.

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Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban Puanı: 246,92147

Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 161

Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Bölümü Başarı Sıralaması: 847.244

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 109230524

ÜNİVERSİTE: Süleyman Demirel Üniversitesi

FAKÜLTE: İlahiyat Fakültesi

ŞEHİR: Isparta

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci

Taban Puan: 246,92147

Başarı Sıralaması: 847.244

Kontenjan 2023 – 2024 : 153+4+0+4+0

Yerleşen 2023 – 2024: 161

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 267,03595

Başarı Sıralaması: 636.354

Kontenjan 2022: 153+4

Yerleşen 2022: 157

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Başarı Sıralaması : Dolmadı

Kontenjan 2021 : 153+4

Yerleşen 2021 : 94

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 297,85369

Başarı Sıralaması: 224

Kontenjan 2020 : 160+4

Yerleşen 2020 : 164

Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.