2024 Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Bölümü İÖ-Ücretli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 109230524

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Isparta ilinde bulunan Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlahiyat Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Bölümü tercih kod numarası 109230524 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Bölümü , İlahiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Isparta ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İlahiyat Bölümü kontenjanı 153+4+0+4+0 kişidir. 2023 yılında İlahiyat Bölümüne 161 kişi yerleşmiştir.
Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban Puanı: 246,92147
Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 161
Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Bölümü Başarı Sıralaması: 847.244
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 109230524
ÜNİVERSİTE: Süleyman Demirel Üniversitesi
FAKÜLTE: İlahiyat Fakültesi
ŞEHİR: Isparta
ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci
Taban Puan: 246,92147
Başarı Sıralaması: 847.244
Kontenjan 2023 – 2024 : 153+4+0+4+0
Yerleşen 2023 – 2024: 161
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 267,03595
Başarı Sıralaması: 636.354
Kontenjan 2022: 153+4
Yerleşen 2022: 157
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : Dolmadı
Başarı Sıralaması : Dolmadı
Kontenjan 2021 : 153+4
Yerleşen 2021 : 94
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 297,85369
Başarı Sıralaması: 224
Kontenjan 2020 : 160+4
Yerleşen 2020 : 164
Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.