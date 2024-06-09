2024 Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 109210759

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Isparta ilinde bulunan Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Bölümü tercih kod numarası 109210759 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Bölümü , Hukuk Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Isparta ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Hukuk Bölümü kontenjanı 220+6+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Hukuk Bölümüne 226 kişi yerleşmiştir.

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Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban Puanı: 407,47434

Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 226

Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Bölümü Başarı Sıralaması: 34.545

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 109210759

ÜNİVERSİTE: Süleyman Demirel Üniversitesi

FAKÜLTE: Hukuk Fakültesi

ŞEHİR: Isparta

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 407,47434

Başarı Sıralaması: 34.545

Kontenjan 2023 – 2024 : 220+6+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 226

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 407,68374

Başarı Sıralaması: 44.76

Kontenjan 2022: 220+6

Yerleşen 2022: 226

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 344,55800

Başarı Sıralaması : 55.776

Kontenjan 2021 : 220+6

Yerleşen 2021 : 226

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 414,67326

Başarı Sıralaması: 21

Kontenjan 2020 : 200+5

Yerleşen 2020 : 205

Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.