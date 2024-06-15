2024 Süleyman Demirel Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 109290343

Süleyman Demirel Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Ücretsiz (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Isparta ilimizde yer alan Süleyman Demirel Üniversitesi İletişim Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Süleyman Demirel Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 109290343

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Süleyman Demirel Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı  bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Isparta  ilinde bulunan Süleyman Demirel Üniversitesi   İletişim Fakültesi   Görsel İletişim Tasarımı  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Süleyman Demirel Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı  Bölümü tercih kod numarası 109290343 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Süleyman Demirel Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Süleyman Demirel Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Süleyman Demirel Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı  Bölümü , İletişim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Isparta ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Görsel İletişim Tasarımı  Bölümü kontenjanı 50+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Görsel İletişim Tasarımı  Bölümüne 52 kişi yerleşmiştir.

Süleyman Demirel Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı  Bölümü Taban Puanı: 326,75293

Süleyman Demirel Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı  Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 52

Süleyman Demirel Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı  Bölümü Başarı Sıralaması: 196.39

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 109290343   

ÜNİVERSİTE: Süleyman Demirel Üniversitesi

FAKÜLTE: İletişim Fakültesi

ŞEHİR: Isparta

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 326,75293

Başarı Sıralaması: 196.39

Kontenjan 2023 – 2024 : 50+2+0+2+0

Yerleşen 2023 – 2024: 52

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 321,64142

Başarı Sıralaması:  222.382

Kontenjan 2022:  50+2

Yerleşen 2022: 52

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 260,97903

Başarı Sıralaması :  279.855

Kontenjan 2021 :  50+2

Yerleşen 2021 : 52

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 277,24197

Başarı Sıralaması:  330

Kontenjan 2020 :  50+2

Yerleşen 2020 : 52

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Süleyman Demirel Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı  Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Süleyman Demirel Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı  Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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