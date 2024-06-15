2024 Süleyman Demirel Üniversitesi Gazetecilik Bölümü İÖ-Ücretli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 109230612

Süleyman Demirel Üniversitesi Gazetecilik Bölümü İÖ-Ücretli (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Isparta ilimizde yer alan Süleyman Demirel Üniversitesi İletişim Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Süleyman Demirel Üniversitesi Gazetecilik Bölümü İÖ-Ücretli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 109230612

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Süleyman Demirel Üniversitesi Gazetecilik  bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Isparta  ilinde bulunan Süleyman Demirel Üniversitesi   İletişim Fakültesi   Gazetecilik  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Süleyman Demirel Üniversitesi Gazetecilik  Bölümü tercih kod numarası 109230612 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Süleyman Demirel Üniversitesi Gazetecilik  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Süleyman Demirel Üniversitesi Gazetecilik  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Süleyman Demirel Üniversitesi Gazetecilik  Bölümü , İletişim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Isparta ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Gazetecilik  Bölümü kontenjanı 110+3+0+3+0 kişidir. 2023 yılında Gazetecilik  Bölümüne 116 kişi yerleşmiştir.

Süleyman Demirel Üniversitesi Gazetecilik  Bölümü Taban Puanı: 236,04944

Süleyman Demirel Üniversitesi Gazetecilik  Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 116

Süleyman Demirel Üniversitesi Gazetecilik  Bölümü Başarı Sıralaması: 970.129

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 109230612   

ÜNİVERSİTE: Süleyman Demirel Üniversitesi

FAKÜLTE: İletişim Fakültesi

ŞEHİR: Isparta

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci

Taban Puan: 236,04944

Başarı Sıralaması: 970.129

Kontenjan 2023 – 2024 : 110+3+0+3+0

Yerleşen 2023 – 2024: 116

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 225,30930

Başarı Sıralaması:  1.099.519

Kontenjan 2022:  100+3

Yerleşen 2022: 103

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Başarı Sıralaması :  Dolmadı

Kontenjan 2021 :  100+3

Yerleşen 2021 : 25

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 243,79348

Başarı Sıralaması:  548

Kontenjan 2020 :  80+2

Yerleşen 2020 : 82

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Süleyman Demirel Üniversitesi Gazetecilik  Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Süleyman Demirel Üniversitesi Gazetecilik  Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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