2024 Süleyman Demirel Üni. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 109211121

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Süleyman Demirel Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Isparta ilinde bulunan Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Süleyman Demirel Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü tercih kod numarası 109211121 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Süleyman Demirel Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Süleyman Demirel Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Süleyman Demirel Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü , İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Isparta ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü kontenjanı 110+3+0+3+0 kişidir. 2023 yılında Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümüne 113 kişi yerleşmiştir.

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Süleyman Demirel Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Taban Puanı: 267,61275

Süleyman Demirel Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 113

Süleyman Demirel Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Başarı Sıralaması: 690.386

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 109211121

ÜNİVERSİTE: Süleyman Demirel Üniversitesi

FAKÜLTE: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

ŞEHİR: Isparta

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 267,61275

Başarı Sıralaması: 690.386

Kontenjan 2023 – 2024 : 110+3+0+3+0

Yerleşen 2023 – 2024: 113

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 266,99361

Başarı Sıralaması: 685.443

Kontenjan 2022: 100+3

Yerleşen 2022: 103

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Başarı Sıralaması : Dolmadı

Kontenjan 2021 : 100+3

Yerleşen 2021 : 99

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 261,29908

Başarı Sıralaması: 501

Kontenjan 2020 : 90+3

Yerleşen 2020 : 93

Süleyman Demirel Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Süleyman Demirel Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.