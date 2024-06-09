2024 Süleyman Demirel Üni. Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 109290322

Süleyman Demirel Üniversitesi Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü Ücretsiz (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Isparta ilimizde yer alan Süleyman Demirel Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu (Keçiborlu) tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Süleyman Demirel Üni. Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 109290322

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Süleyman Demirel Üniversitesi Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Isparta  ilinde bulunan Süleyman Demirel Üniversitesi   Sivil Havacılık Yüksekokulu (Keçiborlu)   Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Süleyman Demirel Üniversitesi Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü tercih kod numarası 109290322 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Süleyman Demirel Üniversitesi Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Süleyman Demirel Üniversitesi Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Süleyman Demirel Üniversitesi Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü , Sivil Havacılık Yüksekokulu (Keçiborlu) bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Isparta ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü kontenjanı 40+1+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) Bölümüne 41 kişi yerleşmiştir.

Süleyman Demirel Üniversitesi Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü Taban Puanı: 303,00562

Süleyman Demirel Üniversitesi Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 41

Süleyman Demirel Üniversitesi Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü Başarı Sıralaması: 391.756

basarili-siralamasi.jpg

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 109290322   

ÜNİVERSİTE: Süleyman Demirel Üniversitesi

FAKÜLTE: Sivil Havacılık Yüksekokulu (Keçiborlu)

ŞEHİR: Isparta

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 303,00562

Başarı Sıralaması: 391.756

Kontenjan 2023 – 2024 : 40+1+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 41

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 298,05257

Başarı Sıralaması:  423.088

Kontenjan 2022:  40+1

Yerleşen 2022: 41

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 241,39807

Başarı Sıralaması :  442.752

Kontenjan 2021 :  40+1

Yerleşen 2021 : 41

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 296,74260

Başarı Sıralaması:  305

Kontenjan 2020 :  40+1

Yerleşen 2020 : 41

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Süleyman Demirel Üniversitesi Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Süleyman Demirel Üniversitesi Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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