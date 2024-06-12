2024 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 102610388

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Sivas ilinde bulunan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Bölümü tercih kod numarası 102610388 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Bölümü , Tıp Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Sivas ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıp Bölümü kontenjanı 200+5+0+0+50 kişidir. 2023 yılında Tıp Bölümüne 255 kişi yerleşmiştir.
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Bölümü Taban Puanı: 494,68034
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 255
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Bölümü Başarı Sıralaması: 22.092
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 102610388
ÜNİVERSİTE: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
FAKÜLTE: Tıp Fakültesi
ŞEHİR: Sivas
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 494,68034
Başarı Sıralaması: 22.092
Kontenjan 2023 – 2024 : 200+5+0+0+50
Yerleşen 2023 – 2024: 255
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 492,40514
Başarı Sıralaması: 22.568
Kontenjan 2022: 200+5
Yerleşen 2022: 205
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 436,36634
Başarı Sıralaması : 18.415
Kontenjan 2021 : 200+5
Yerleşen 2021 : 205
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 496,67523
Başarı Sıralaması: 17.8
Kontenjan 2020 : 200+5
Yerleşen 2020 : 205
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.