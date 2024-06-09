2024 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 102610201

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sosyoloji bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Sivas ilinde bulunan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sosyoloji Bölümü tercih kod numarası 102610201 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sosyoloji Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sosyoloji Bölümü , Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Sivas ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sosyoloji Bölümü kontenjanı 80+2+0+2+20 kişidir. 2023 yılında Sosyoloji Bölümüne 104 kişi yerleşmiştir.

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Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Taban Puanı: 229,18438

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 104

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Başarı Sıralaması: 1.156.333

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 102610201

ÜNİVERSİTE: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

FAKÜLTE: Edebiyat Fakültesi

ŞEHİR: Sivas

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 229,18438

Başarı Sıralaması: 1.156.333

Kontenjan 2023 – 2024 : 80+2+0+2+20

Yerleşen 2023 – 2024: 104

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 240,31471

Başarı Sıralaması: 1.001.999

Kontenjan 2022: 80+2

Yerleşen 2022: 82

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Başarı Sıralaması : Dolmadı

Kontenjan 2021 : 80+2

Yerleşen 2021 : 14

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 224,88003

Başarı Sıralaması: 816

Kontenjan 2020 : 80+2

Yerleşen 2020 : 82

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sosyoloji Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sosyoloji Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.