2024 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Psikoloji Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 102610485

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Psikoloji bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Sivas ilinde bulunan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Psikoloji Bölümü tercih kod numarası 102610485 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Psikoloji Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Psikoloji Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Psikoloji Bölümü , Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Sivas ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Psikoloji Bölümü kontenjanı 120+3+0+3+30 kişidir. 2023 yılında Psikoloji Bölümüne 156 kişi yerleşmiştir.

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Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Psikoloji Bölümü Taban Puanı: 353,13660

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Psikoloji Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 156

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Psikoloji Bölümü Başarı Sıralaması: 151.149

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 102610485

ÜNİVERSİTE: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

FAKÜLTE: Edebiyat Fakültesi

ŞEHİR: Sivas

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 353,13660

Başarı Sıralaması: 151.149

Kontenjan 2023 – 2024 : 120+3+0+3+30

Yerleşen 2023 – 2024: 156

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 358,10298

Başarı Sıralaması: 152.269

Kontenjan 2022: 120+3

Yerleşen 2022: 123

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 298,70709

Başarı Sıralaması : 155.298

Kontenjan 2021 : 120+3

Yerleşen 2021 : 123

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 365,96736

Başarı Sıralaması: 96.2

Kontenjan 2020 : 120+3

Yerleşen 2020 : 123

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Psikoloji Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Psikoloji Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.