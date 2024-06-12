2024 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi MatematikBölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 102610176

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi MatematikBölümü Ücretsiz (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Sivas ilimizde yer alan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Fen Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

YAYINLAMA
Google News
2024 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi MatematikBölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 102610176

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Matematik    bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Sivas  ilinde bulunan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi   Fen Fakültesi   Matematik    Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Matematik    Bölümü tercih kod numarası 102610176 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Matematik    Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Matematik    Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Matematik    Bölümü , Fen Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Sivas ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Matematik    Bölümü kontenjanı 50+2+0+2+13 kişidir. 2023 yılında Matematik    Bölümüne 65 kişi yerleşmiştir.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Matematik    Bölümü Taban Puanı: 294,72012

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Matematik    Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 65

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Matematik    Bölümü Başarı Sıralaması: 348.388

basarili-siralamasi.jpg

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 102610176   

ÜNİVERSİTE: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

FAKÜLTE: Fen Fakültesi

ŞEHİR: Sivas

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 294,72012

Başarı Sıralaması: 348.388

Kontenjan 2023 – 2024 : 50+2+0+2+13

Yerleşen 2023 – 2024: 65

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 278,69154

Başarı Sıralaması:  369.273

Kontenjan 2022:  50+2

Yerleşen 2022: 52

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Başarı Sıralaması :  Dolmadı

Kontenjan 2021 :  50+2

Yerleşen 2021 : 45

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 266,15679

Başarı Sıralaması:  357

Kontenjan 2020 :  50+2

Yerleşen 2020 : 52

taban-taban-puanlari.jpg

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Matematik    Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Matematik    Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son Haberler
2024 Kırşehir Ahi Evran Üni. Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 100610013
2024 Kırşehir Ahi Evran Üni. Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 100610013
2024 Selçuk Üniversitesi FizikBölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 108910261
2024 Selçuk Üniversitesi FizikBölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 108910261
2024 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 108210877
2024 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 108210877
2024 Bingöl Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 102090069
2024 Bingöl Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 102090069
Çok Okunanlar
Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat, çifti öpüşmeye doyamadı! Görüntüleri sosyal medyayı salladı
Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat, çifti öpüşmeye doyamadı! Görüntüleri sosyal medyayı salladı
Tarihi zirvede üç özel mesaj|12 Haziran Çarşamba tüm gazete manşetleri
Tarihi zirvede üç özel mesaj|12 Haziran Çarşamba tüm gazete manşetleri
Zincir marketler kurban fiyatlarını açıkladı! CarrefourSA , A101, ve Migros kurbanlık fiyat listesi 2024
Zincir marketler kurban fiyatlarını açıkladı! CarrefourSA , A101, ve Migros kurbanlık fiyat listesi 2024
Yıldız Tilbe, baş örtüsü takarak yaptığı paylaşıma takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı: 'Ne güzel olmuşsun Yıldız'ım ya'
Yıldız Tilbe, baş örtüsü takarak yaptığı paylaşıma takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı: 'Ne güzel olmuşsun Yıldız'ım ya'
Yorumlananlar
Enflasyonda zor dönem geride kaldı: Cumhurbaşkanı’ndan umut dolu sözler
Enflasyonda zor dönem geride kaldı: Cumhurbaşkanı’ndan umut dolu sözler
Yıllardır saklanıyordu! Sakıp Sabancı'nın tek varisi olan torunu ortaya çıktı
Yıllardır saklanıyordu! Sakıp Sabancı'nın tek varisi olan torunu ortaya çıktı