2024 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Maliye Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 102610273

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Maliye bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Sivas ilinde bulunan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Maliye Bölümü tercih kod numarası 102610273 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Maliye Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Maliye Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Maliye Bölümü , İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Sivas ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Maliye Bölümü kontenjanı 80+2+0+2+20 kişidir. 2023 yılında Maliye Bölümüne 104 kişi yerleşmiştir.
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Maliye Bölümü Taban Puanı: 234,18353
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Maliye Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 104
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Maliye Bölümü Başarı Sıralaması: 1.087.651
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 102610273
ÜNİVERSİTE: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
FAKÜLTE: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
ŞEHİR: Sivas
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 234,18353
Başarı Sıralaması: 1.087.651
Kontenjan 2023 – 2024 : 80+2+0+2+20
Yerleşen 2023 – 2024: 104
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 236,42180
Başarı Sıralaması: 1.055.130
Kontenjan 2022: 80+2
Yerleşen 2022: 82
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : Dolmadı
Başarı Sıralaması : Dolmadı
Kontenjan 2021 : 80+2
Yerleşen 2021 : 9
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 226,87287
Başarı Sıralaması: 794
Kontenjan 2020 : 80+2
Yerleşen 2020 : 82
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Maliye Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Maliye Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.