2024 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Bölümü İÖ-Ücretli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 102630523

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Sivas ilinde bulunan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlahiyat Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Bölümü tercih kod numarası 102630523 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Bölümü , İlahiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Sivas ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İlahiyat Bölümü kontenjanı 125+4+0+4+31 kişidir. 2023 yılında İlahiyat Bölümüne 164 kişi yerleşmiştir.

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Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban Puanı: 254,45397

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 164

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Bölümü Başarı Sıralaması: 763.599

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 102630523

ÜNİVERSİTE: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

FAKÜLTE: İlahiyat Fakültesi

ŞEHİR: Sivas

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci

Taban Puan: 254,45397

Başarı Sıralaması: 763.599

Kontenjan 2023 – 2024 : 125+4+0+4+31

Yerleşen 2023 – 2024: 164

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 273,43854

Başarı Sıralaması: 573.788

Kontenjan 2022: 125+4

Yerleşen 2022: 129

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Başarı Sıralaması : Dolmadı

Kontenjan 2021 : 125+4

Yerleşen 2021 : 108

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 300,47548

Başarı Sıralaması: 213

Kontenjan 2020 : 130+4

Yerleşen 2020 : 134

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.