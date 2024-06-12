2024 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Ebelik (Fakülte)   Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 102610449

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Ebelik (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Sivas ilinde bulunan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Ebelik (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 102610449 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Ebelik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Ebelik (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Ebelik (Fakülte) Bölümü , Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Sivas ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Ebelik (Fakülte) Bölümü kontenjanı 80+2+0+2+20 kişidir. 2023 yılında Ebelik (Fakülte) Bölümüne 103 kişi yerleşmiştir.
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Ebelik (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 328,65834
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Ebelik (Fakülte) Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 103
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Ebelik (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 237.52
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 102610449
ÜNİVERSİTE: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
FAKÜLTE: Sağlık Bilimleri Fakültesi
ŞEHİR: Sivas
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 328,65834
Başarı Sıralaması: 237.52
Kontenjan 2023 – 2024 : 80+2+0+2+20
Yerleşen 2023 – 2024: 103
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 323,94547
Başarı Sıralaması: 229.118
Kontenjan 2022: 80+2
Yerleşen 2022: 82
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 272,83164
Başarı Sıralaması : 222.664
Kontenjan 2021 : 90+3
Yerleşen 2021 : 93
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 311,49260
Başarı Sıralaması: 227
Kontenjan 2020 : 90+3
Yerleşen 2020 : 93
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Ebelik (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Ebelik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.