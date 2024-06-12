2024 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 102610016

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Sivas ilinde bulunan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Diş Hekimliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü tercih kod numarası 102610016 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü , Diş Hekimliği Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Sivas ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Diş Hekimliği Bölümü kontenjanı 110+3+0+0+28 kişidir. 2023 yılında Diş Hekimliği Bölümüne 141 kişi yerleşmiştir.

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Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Taban Puanı: 472,21925

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 141

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Başarı Sıralaması: 38.743

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 102610016

ÜNİVERSİTE: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

FAKÜLTE: Diş Hekimliği Fakültesi

ŞEHİR: Sivas

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 472,21925

Başarı Sıralaması: 38.743

Kontenjan 2023 – 2024 : 110+3+0+0+28

Yerleşen 2023 – 2024: 141

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 471,20152

Başarı Sıralaması: 38.692

Kontenjan 2022: 110+3

Yerleşen 2022: 113

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 414,04399

Başarı Sıralaması : 32.575

Kontenjan 2021 : 110+3

Yerleşen 2021 : 113

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 477,63966

Başarı Sıralaması: 31.5

Kontenjan 2020 : 110+3

Yerleşen 2020 : 113

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.