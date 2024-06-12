2024 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 102610016

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Sivas ilinde bulunan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Diş Hekimliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü tercih kod numarası 102610016 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü , Diş Hekimliği Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Sivas ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Diş Hekimliği Bölümü kontenjanı 110+3+0+0+28 kişidir. 2023 yılında Diş Hekimliği Bölümüne 141 kişi yerleşmiştir.
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Taban Puanı: 472,21925
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 141
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Başarı Sıralaması: 38.743
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 102610016
ÜNİVERSİTE: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
FAKÜLTE: Diş Hekimliği Fakültesi
ŞEHİR: Sivas
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 472,21925
Başarı Sıralaması: 38.743
Kontenjan 2023 – 2024 : 110+3+0+0+28
Yerleşen 2023 – 2024: 141
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 471,20152
Başarı Sıralaması: 38.692
Kontenjan 2022: 110+3
Yerleşen 2022: 113
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 414,04399
Başarı Sıralaması : 32.575
Kontenjan 2021 : 110+3
Yerleşen 2021 : 113
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 477,63966
Başarı Sıralaması: 31.5
Kontenjan 2020 : 110+3
Yerleşen 2020 : 113
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.