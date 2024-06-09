2024 Sivas Cumhuriyet Üni. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 102690265

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Ücretsiz (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Sivas ilimizde yer alan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

YAYINLAMA
Google News
2024 Sivas Cumhuriyet Üni. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 102690265

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi  bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Sivas  ilinde bulunan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi   İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi   Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi  Bölümü tercih kod numarası 102690265 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi  Bölümü , İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Sivas ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi  Bölümü kontenjanı 70+2+0+2+18 kişidir. 2023 yılında Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi  Bölümüne 90 kişi yerleşmiştir.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi  Bölümü Taban Puanı: 260,41698

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi  Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 90

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi  Bölümü Başarı Sıralaması: 766.468

basarili-siralamasi.jpg

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 102690265   

ÜNİVERSİTE: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

FAKÜLTE: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

ŞEHİR: Sivas

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 260,41698

Başarı Sıralaması: 766.468

Kontenjan 2023 – 2024 : 70+2+0+2+18

Yerleşen 2023 – 2024: 90

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 260,15797

Başarı Sıralaması:  758.554

Kontenjan 2022:  70+2

Yerleşen 2022: 72

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Başarı Sıralaması :  Dolmadı

Kontenjan 2021 :  70+2

Yerleşen 2021 : 24

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2020 :  ---

Yerleşen 2020 : ---

taban-taban-puanlari.jpg

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi  Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi  Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son Haberler
2024 Yakın Doğu Üni. Finans ve Bankacılık (Fakülte) Bölümü %50 İndirimli Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 300590553
2024 Yakın Doğu Üni. Finans ve Bankacılık (Fakülte) Bölümü %50 İndirimli Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 300590553
2024 Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 107010397
2024 Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 107010397
2024 Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 300410613
2024 Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 300410613
2024 Yakın Doğu Üniversitesi Ekonomi Bölümü %50 İndirimli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 300590448
2024 Yakın Doğu Üniversitesi Ekonomi Bölümü %50 İndirimli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 300590448
Çok Okunanlar
2024 Lefke Avrupa Üniversitesi Ekonomi Bölümü %50 İndirimli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 300390516
2024 Lefke Avrupa Üniversitesi Ekonomi Bölümü %50 İndirimli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 300390516
2024 Kütahya Dumlupınar Üni. Muhasebe ve Finans Yönetimi (Fakülte) Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 103290210
2024 Kütahya Dumlupınar Üni. Muhasebe ve Finans Yönetimi (Fakülte) Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 103290210
2024 Uluslararası Balkan Üni. Bankacılık ve Finans Bölümü Ücretli Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 409610461
2024 Uluslararası Balkan Üni. Bankacılık ve Finans Bölümü Ücretli Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 409610461
2024 Yakın Doğu Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 300510093
2024 Yakın Doğu Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 300510093
Yorumlananlar
Yıllardır saklanıyordu! Sakıp Sabancı'nın tek varisi olan torunu ortaya çıktı
Yıllardır saklanıyordu! Sakıp Sabancı'nın tek varisi olan torunu ortaya çıktı