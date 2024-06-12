2024 Sivas Cumhuriyet Üni. İstatistik ve Bilgisayar BilimleriBölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 102690127

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Sivas ilinde bulunan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Fen Fakültesi İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü tercih kod numarası 102690127 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü , Fen Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Sivas ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü kontenjanı 20+1+0+1+5 kişidir. 2023 yılında İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümüne 26 kişi yerleşmiştir.

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Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü Taban Puanı: 304,07052

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 26

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü Başarı Sıralaması: 312.733

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 102690127

ÜNİVERSİTE: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

FAKÜLTE: Fen Fakültesi

ŞEHİR: Sivas

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 304,07052

Başarı Sıralaması: 312.733

Kontenjan 2023 – 2024 : 20+1+0+1+5

Yerleşen 2023 – 2024: 26

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 284,15860

Başarı Sıralaması: 347.674

Kontenjan 2022: 20+1

Yerleşen 2022: 21

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 222,11511

Başarı Sıralaması : 383.032

Kontenjan 2021 : 20+1

Yerleşen 2021 : 21

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 255,50761

Başarı Sıralaması: 400

Kontenjan 2020 : 20+1

Yerleşen 2020 : 21

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.